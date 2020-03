Finestra sul mondo: Regno Unito, coronavirus, poteri speciali a polizia e autorità sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito la polizia, gli operatori sanitari e i funzionari dell'immigrazione potranno arrestare chiunque sia sospettato di essere positivo al coronavirus ed imporre multe fino a mille sterline a chi rifiutasse di sottoporsi ai test diagnostici. È quanto dispone la legge approvata ieri, 19 marzo, "per consenso" dalla Camera dei comuni, con cui il governo britannico ha conferito poteri speciali alle forze dell'ordine e ai settori dell'amministrazione statale più coinvolti nel contrasto alla pandemia. Inoltre, i funzionari possono obbligare chiunque a essere messo in quarantena fino a sei settimane. Le nuove regole costituiscono una parziale violazione delle basilari libertà civili. Tuttavia, ciò potrebbe essere necessario per salvare molte vite umane, come riconosce anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan. Nella giornata di ieri, Khan ha annunciato vaste limitazioni ai trasporti pubblici e severe misure restrittive della libertà di movimento per gli abitanti di Londra al fine di contenere il contagio da coronavirus. (Sit)