Finestra sul mondo: Spagna, metà cittadini teme di perdere lavoro per coronavirus

- Oltre che per l'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus, gli spagnoli sono preoccupati in particolare per le sue conseguenze economiche. Secondo un sondaggio condotto da 40dB per il quotidiano “El Pais”, nove cittadini su dieci (il 92 per cento) ritengono che la pandemia influenzerà pesantemente nell'economia. La metà dei lavoratori teme di perdere il posto di lavoro durante tutta la durata della crisi e la maggior parte crede che i loro salari saranno ridotti. Al contrario, i cittadini sperano di evitare il contagio e di essere curati se dovessero ammalarsi. Quasi due mesi dopo il primo caso nazionale di coronavirus, la Spagna ha superato ieri, 19 marzo, i 17.000 infetti con 803 morti, mentre la popolazione è al sesto giorno di isolamento. Il direttore di 40dB, Belén Barreiro, afferma che quasi la metà degli spagnoli accede ai media più volte al giorno e il 37 per cento è "sempre in attesa" delle notizie. La percentuale è simile con i social network. Il timore principale non è tanto la salute, visto che c’è l’obbligo di rimanere in casa, ma le conseguenze per l'economia. Sempre secondo lo stesso sondaggio, il 36 per cento degli spagnoli intervistati definisce "molto buono" o "buono" le prestazioni del governo di Pedro Sánchez di fronte alla crisi del nuovo coronavirus. Il 29 per cento lo considera regolare e il 33,9 per cento lo considera “cattivo” o “molto cattivo”. Sebbene sia ancora presto per trarre delle conclusioni, quello che emerge è un clima più di fiducia tra i cittadini e i loro rappresentanti dopo aver raggiunto i massimi livelli di distacco a causa delle ripetizione delle elezioni nel 2019. (Sit)