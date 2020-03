Finestra sul mondo: Spagna: coronavirus, verso estensione blocco

- Come già accaduto in Italia, anche in Spagna il blocco imposto dal governo per fermare i contagi del nuovo coronavirus verranno molto probabilmente estesi almeno per un'altra settimana. Lo scrive il quotidiano “La Vanguardia” che sottolinea la spiegazione ribadita dai tecnici del ministero della Salute, ovvero che non è stato raggiunto il picco di infezioni (previsto forse la prossima settimana. Solo allora si potrà verificare se le misure di contenimento messe in atto il 15 marzo stanno dando i risultati sperati per anche solo valutare un progressivo allentamento delle misure decretate dallo stato di emergenza. L’isolamento in casa poi rimarrà una misura imprescindibile fino a quando il numero di casi non diminuirà in modo drammatico, chiaro e costante nel tempo, man mano che le dimissioni mediche aumentano, spiegano gli esperti di sanità pubblica. Intanto i casi di nuovo coronavirus in Spagna sono già più di 18mila, mentre i decessi sono arrivati a 830, secondo gli ultimi dati incrociati tra le Comunità autonome e il ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore si contano 4mila nuovi infetti e 232 decessi in più, dati in costante crescita che fanno presagire un'estensione delle misure restrittive imposte dal governo che ha decretato lo stato d'allarme. Il numero dei pazienti guariti supera i 1.107. I principali focolai si confermano quelli di Madrid, La Rioja e nei Paesi Baschi dove si registrano i maggiori volumi di infezioni e numero di morti, ma anche la Castiglia - La Mancha, la Regione di Murcia, l'Andalusia e la provincia di Burgos in Castiglia e León. (Sit)