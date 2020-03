Russia: Cremlino, chiusura di Mosca a causa del Covid-19 non è in programma

- La messa in quarantena della città di Mosca per contenere la diffusione del Covid-19 al momento non è in programma. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Al momento un provvedimento del genere non è previsto”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)