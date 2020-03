Coronavirus: Fontana, dal primo giorno chiediamo invio di medici da altre regioni, ma è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo giorno dell'emergenza sanitaria la Lombardia ha trasferito alcuni pazienti in altre regioni e ha chiesto l'invio di medici dal resto dell'Italia. Lo ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana, in collegamento con Mattino 5 su Canale 5. "Noi per quanto riguarda la possibilità di inviare alcuni malati nelle altre regioni è dal primo giorno che esiste. C'è questo programma Cross, che ci consente di mandare purtroppo solo piccoli numeri, perché anche le altre regioni hanno i loro problemi. E per quanto riguarda il personale, noi è dal primo giorno che chiediamo in maniera esplicita e vibrante l'invio di nuovi medici, perché ci rendiamo conto che al di là del fatto che manchino come numeri, i nostri sono ormai allo stremo e non ce la fanno più", ha detto Fontana, sottolineando: "Io sono molto preoccupato del momento in cui i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri operatori, ma anche gli autisti dell'ambulanza che fanno dei turni incredibili, dovessero cedere fisicamente, perché dimostrano anche una resistenza fisica oltre che morale incredibile, ma se dovessero cedere, noi siamo veramente in una situazione insostenibile". (segue) (Rem)