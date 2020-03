Coronavirus: Fontana, dal primo giorno chiediamo invio di medici da altre regioni, ma è difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'altro giorno nella riunione che abbiamo fatto con il governo di tutte regioni - ha riferito poi Fontana - è stato proposto di mandare dei medici, che oltre a dare una mano a noi in questo momento di emergenza, avrebbero potuto farsi un'esperienza specifica sull'emergenza, in modo che ove mai (e io spero che non succeda) dovesse diffondersi il virus anche nelle regioni di provenienza di questi medici, questi potrebbero affrontare l'emergenza con un'esperienza alle spalle. Però purtroppo è difficile". "Io dal primo giorno ho chiesto che rientrassero in servizio i neopensionati o che entrassero in servizio i medici che stanno finendo la specializzazione, purtroppo però non abbiamo avuto dei riscontri come io auspicavo", ha concluso il presidente della Regione. (Rem)