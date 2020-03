India: Madhya Pradesh, il capo del governo statale Kamal Nath si dimette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kamal Nath, esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), si è dimesso da capo del governo dello Stato del Madhya Pradesh poco prima della verifica di maggioranza nell’assemblea legislativa statale. La verifica era stata imposta, entro la giornata di oggi, dalla Corte suprema, alla quale si era rivolto il Partito del popolo indiano (Bjp), sostenendo che l’esecutivo non avesse più la maggioranza, a causa delle dimissioni di 22 deputati. “La verità verrà fuori”, ha dichiarato Nath nella conferenza stampa in cui ha comunicato la sua decisione. “Il Bjp ha congiurato con un dirigente e con 22 membri dell’assemblea legislativa”, ha accusato. Nella notte il presidente dell’aula, Narmada Prasad Prajapati, ha accettato le 16 dimissioni che ancora non aveva accolto ed è diventato evidente che il Congresso non avesse più i numeri. Senza i 22 ormai ex deputati, i componenti dell’assemblea sono scesi da 228 a 206 e la soglia della maggioranza a 103 mentre i seggi del Congresso si sono ridotti da 114 a 92 contro i 107 del Bjp; anche con il sostegno di due esponenti del Partito della società maggioritaria (Bsp), di uno del Partito socialista (Sp) e di quattro indipendenti, ovvero con altri sette seggi, il Congresso non avrebbe potuto ottenere più di 99 voti di fiducia. (segue) (Inn)