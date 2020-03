India: Madhya Pradesh, il capo del governo statale Kamal Nath si dimette (2)

- La crisi politica nello Stato, tutta interna al Congresso, è esplosa il 9 marzo, quando Jyotiraditya Scindia, ex dirigente da tempo in contrasto col governo del suo stesso partito guidato da Nath, ne è uscito per passare, due giorni dopo, al Partito del popolo indiano (Bjp). Ventidue membri del Congresso nell’assemblea legislativa, tra i quali sei ministri, legati a Scindia hanno inviato lettere di dimissioni al governatore, Lalji Tandon, invece che al presidente dell’assemblea, che non era in sessione. Diciannove di loro hanno poi lasciato Bhopal per recarsi a Bangalore, nel Karnataka. Nath ha scritto al governatore che sono stati sistemati in un resort ad opera del Bjp e ha chiesto un chiarimento sulla vicenda. Il presidente dell’assemblea Prajapati ha accettato le dimissioni dei sei ministri e convocato gli altri deputati dimissionari, che però non si sono presentati. Alcuni sono rientrati e hanno dichiarato di non sentirsi al sicuro nel Madhya Pradesh. (segue) (Inn)