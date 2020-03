India: Madhya Pradesh, il capo del governo statale Kamal Nath si dimette (3)

- Il governatore ha chiesto una verifica della maggioranza il 17 marzo, mentre il presidente dell’assemblea ha convocato l’aula per il 26 marzo. Il Bjp si è quindi rivolto alla Corte suprema per chiedere la verifica, mentre il Congresso ha chiesto che prima rientrassero i deputati dimissionari, accusando il Bjp di tenerli in “cattività”. In un clima di accuse reciproche di tentativi di corruzione, anche il Congresso ha trasferito i suoi deputati statali a Jaipur, nel Rajasthan, per prevenire contatti col Partito del popolo indiano, mentre il Bjp, a sua volta, ha trasferito i suoi a Gurgaon, nell’Haryana. (segue) (Inn)