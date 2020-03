India: Madhya Pradesh, il capo del governo statale Kamal Nath si dimette (5)

- Scindia ha pubblicato via Twitter la lettera di dimissioni inviata alla presidente del Congresso, Sonia Gandhi. “Dopo essere stato un membro di primo piano del Congresso per 18 anni, è tempo per me di andare avanti”, si legge nel testo. “Benché il mio scopo e obiettivo resta quello che è sempre stato fin dall’inizio, servire il popolo del mio Stato e del paese, credo di non essere più in grado di farlo all’interno di questo partito”, prosegue la lettera. “Per riflettere e realizzare le aspirazioni del mio popolo e dei miei lavoratori, credo che la cosa migliore sia guardare avanti a un nuovo inizio”, è la conclusione. Il Congresso ha espulso Scindia per attività contrarie al partito. Il Bjp lo ha candidato alle elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio degli Stati, la camera alta, che si terranno il 26 marzo. (segue) (Inn)