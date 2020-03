Coronavirus: Ucraina, salgono a 26 i casi confermati di contagio

- I casi di contagio da coronavirus in Ucraina sono saliti a 26. Lo ha reso noto il Centro per la salute pubblica del ministero della Sanità ucraino, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Cinque nuovi casi sono stati registrati nella regione di Chernivtsi, dove il governatore Serhiy Osachuk ha intimato a tutti i cittadini tornati di recente nell'area di mettersi in autoquarantena. Le regioni in cui sono stati confermati i casi sono quelle di Chernivtisi, con 15 pazienti, e quelle di Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk e Donetsk. Nella capitale ucraina ci sono poi altri tre casi confermati di Covid-19. (Res)