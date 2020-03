Coronavirus: Raggi, non si fermano cantieri strategici per Roma

- Non si fermano i cantieri strategici per Roma. Lo scrive, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "In un momento di grande difficoltà, per l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, non possiamo e non vogliamo rinunciare ai cantieri strategici per la nostra città. Si tratta di interventi che erano già stati programmati, che avremmo dovuto iniziare nei prossimi mesi e che ora possiamo anticipare vista la diminuzione del traffico nelle strade a causa dell’emergenza. Proseguono spediti i cantieri di mobilità più importanti per Roma, come gli scavi per la realizzazione della metro C - spiega la prima cittadina di Roma -. I lavori per portare la terza linea metropolitana nel cuore della città, e collegarlo con la periferia, vanno avanti nel rispetto delle normative e in totale sicurezza. A piazza Venezia, come da cronoprogramma, continuano le indagini del sottosuolo, che serviranno a stimare tempi e costi certi della futura stazione. Proseguono a pieno ritmo anche i cantieri nelle altre fermate della linea". (segue) (Rer)