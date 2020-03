Terrorismo: Fsb, smantellate in Russia cellula che raccoglieva fondi per lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha smantellato una cellula dello Stato islamico (Is) che sta conducendo attività di raccolta fondi per finanziare le attività dell’organizzazione terroristica. Lo ha riferito l’Fsb in una nota, secondo cui sinora i militanti legati all’Is hanno raccolto una somma pari 26 mila dollari. L'operazione speciale per smantellare la cellula è stata eseguita nella Repubblica dei Komi e nella regione di Rostov. (Rum)