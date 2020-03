Coronavirus: Giordania, il ministero della Salute conferma 69 casi di contagio

- Il ministero della Salute giordano ha confermato 69 casi di contagio da coronavirus nel Regno. Lo riferisce il quotidiano giordano in lingua inglese "Jordan Times". I contagi riguardano 50 cittadini giordani (di cui uno guarito), sei francesi, quattro iracheni, tre britannici, due libanesi, due argentini e due filippini. Dal 18 marzo sono entrate in vigore le misure introdotte dal governo giordano per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. L'esecutivo di Amman ha dichiarato lo stato d'emergenza in virtù dei poteri eccezionali disposti dalla legge di Difesa nazionale. In particolare, è sospesa la prestazione di servizio di tutte le istituzioni ed enti governativi, tranne i settori vitali indicati dal primo ministro. E' severamente vietato uscire dalle proprie abitazioni, tranne i casi di massima urgenza. In caso di violazione della norma, gli apparati di sicurezza hanno il potere di utilizzare i mezzi disponibili senza compromessi, compreso l'uso della forza per far rispettare tutte le direttive volte a proteggere i cittadini e preservare la loro sicurezza. (segue) (Res)