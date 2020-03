Coronavirus: Giordania, il ministero della Salute conferma 69 casi di contagio (2)

- E' sospesa inoltre la prestazione di servizio del settore privato, tranne quello sanitario e dei settori vitali. Sono severamente vietati i raduni con oltre dieci persone. Sono vietati gli spostamenti tra le province del regno. A livello sanitario, sono sospesi tutti gli interventi chirurgici e le visite mediche, salvo casi di emergenza e interventi urgenti. Inoltre, è sospesa la stampa dei giornali, visto che aumenta la probabilità di contagio. E' sospeso il servizio di trasporto collettivo e pubblico. Restano aperte le farmacie, gli alimentari, panifici, e restano in funzione le catene di rifornimento di cibo, medicinali, acqua, energia elettrica e carburanti. La misura restrittiva prevede che restino chiusi ipermercati e centri commerciali. Inoltre, saranno allestiti campi di accoglienza dove trascorrere la quarantena in prossimità delle frontiere terrestri per i cittadini giordani che rientrano nel paese. Il governo raccomanda, in ogni caso, ai giordani che si trovano all’estero di rimanere ove si trovano e seguire i provvedimenti e le misure di sicurezza adottate nei paesi ospitanti. Le 5.800 persone arrivate due giorni fa nel regno, sia giordani che stranieri, sono stati messi in quarantena in alberghi a 4 e 5 stelle sul Mar Morto a spese del governo. Restano chiuse le frontiere terrestri e i collegamenti aerei per il transito dei passeggeri sono sospesi. Prosegue, invece, la circolazione delle merci. (Res)