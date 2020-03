Marocco: governo, offerta mercati garantita in quantità sufficienti per i prossimi mesi

- Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'economia verde e digitale del Marocco, Moulay Hafid Elalamy, ha dichiarato che le forniture ai mercati sono "assicurate in quantità sufficienti per i prossimi mesi". In una conferenza stampa congiunta con il ministro dell’Interno, Abdelouafi Laftit, e il ministro della Salute, Khalid Ait Taleb, durante la quale è stato dichiarato uno stato di emergenza sanitaria per fermare la diffusione del coronavirus, Elalamy ha chiarito che i negozi che vendono i prodotti utilizzati quotidianamente dai cittadini rimarranno aperti. Il ministro ha aggiunto che "sono disponibili anche camion per il trasporto di merci", ma ha insistito sul fatto che "non dovrebbero sorgere problemi" al riguardo nelle settimane e nei mesi futuri. (Mar)