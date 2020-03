Libano-Cina: ambasciatore Wang Qijan, pronti ad aiutare Beirut nella lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore di Cina in Libano, Wang Qijan, ha dichiarato che Pechino è pronta ad aiutare Beirut nella lotta contro la diffusione del coronavirus. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Elnashra". Secondo Qijan, è già attiva una struttura di coordinamento tra i ministeri degli Esteri e della Salute del paese dei cedri e della Repubblica popolare. Il ministero della Salute del Libano ha confermato ieri il quarto decesso per contagio da coronavirus nel paese. Inoltre, il dicastero ha reso noto che i casi confermati di contagio in Libano ammontano a 133. (Res)