Marocco: coronavirus, dichiarato lo stato di emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha dichiarato lo stato di "emergenza sanitaria”, che prevede restrizioni negli spostamenti dei cittadini a partire da oggi pomeriggio. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno di Rabat. "Al fine di preservare la salute e la sicurezza della società marocchina e in uno spirito di responsabilità e solidarietà nazionale e dopo l'osservazione della contaminazione dei cittadini residenti in Marocco dal nuovo coronavirus, è stato deciso di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria e la restrizione del traffico da venerdì alle 18:00 e fino a nuovo avviso, come unico modo inevitabile per tenere sotto controllo il coronavirus", si legge nella nota. Lo stato di emergenza sanitaria, spiega il ministero, non significa la cessazione dell'attività economica, ma l'adozione di misure eccezionali che impongono la limitazione del movimento dei cittadini, aggiungendo che la possibilità di lasciare il domicilio sarà condizionata dall'ottenimento "di un documento ufficiale dalle autorità per ragioni lavorative". (Mar)