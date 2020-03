Coronavirus: Serbia, sale a 118 il numero dei positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 118 il numero dei positivi al coronavirus in Serbia, secondo quanto comunica il ministero della Sanità nel bollettino emesso stamane. I casi sono 15 più di ieri sera e 21 più della mattinata di ieri. Fra ieri sera e questa mattina sono state testate 39 persone. Fino ad ora sono state testate in totale 545 persone in territorio serbo. Per prevenire un'ulteriore diffusione del virus, la Serbia ha chiuso alle 8 di questa mattina i suoi confini in entrata. La misura è stata annunciata ieri dal presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. La misura contro la diffusione del coronavirus era stata già ipotizzata dalla premier serba, Ana Brnabic, a causa dell'arrivo, negli ultimi giorni, di oltre 71 mila cittadini serbi provenienti dall'estero, in particolare da Italia, Francia e Germania. (segue) (Seb)