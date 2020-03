Malawi: partiti di opposizione siglano alleanza per sfidare presidente Mutharika

- I due principali partiti dell'opposizione in Malawi, il Partito del Congresso del Malawi (Mcp) e il Movimento unito per la trasformazione (Utm), hanno firmato un patto di alleanza per unire le forze contro il presidente uscente Peter Mutharika in vista della ripetizione delle elezioni generali. L'accordo, come riferisce la stampa del Malawi, è stato firmato dai leader dei due partiti nella capitale Lilongwe alla presenza di migliaia di sostenitori dell'opposizione. Nei giorni scorsi Mutharika ha sciolto il governo e si è rifiutato di ratificare le modifiche alle leggi elettorali che erano state approvate dal parlamento per aprire la strada a nuove elezioni nel prossimo mese di maggio. La prova di forza giunge dopo che lo scorso 12 febbraio la Corte costituzionale ha respinto l’appello presentato da Mutharika per chiedere la revoca della decisione di annullare i risultati delle elezioni generali del maggio scorso. È quanto riferito dalla stessa Corte in una nota, che ha anche respinto l’affermazione della Commissione elettorale secondo cui un'altra elezione sarebbe troppo costosa. “La democrazia è costosa e i diritti dei cittadini sono fondamentali”, si legge nella sentenza letta dal giudice Dingiswayo Madise. (segue) (Res)