Coronavirus: Berlusconi, Bce non basta, serve ricorso a Mes

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite di "Radio anch'io" su Rai Radio 1, ha sottolineato la necessità di un intervento del Mes per superare l'emergenza: "Dopo aver dato pessimi segnali all’inizio, la Banca centrale europea si è decisa ad agire per introdurre liquidità nei mercati - ha detto il leader di FI -. Ora ci viene detto che ci sono 740 miliardi a disposizione che saranno investiti per l’acquisto di titoli pubblici dei vari Stati e anche in obbligazioni emesse dalle imprese. Anche questo però non basta". Quindi, Berlusconi ha rilanciato: "Ci sono i 410 miliardi del Mes, il meccanismo di stabilità, il cosiddetto fondo Salva Stati, che si dovrebbe trasformare in fondo 'Salva Europa, che possono essere immediatamente disponibili e destinati allo sviluppo delle economie europee, senza vincoli di bilancio degli Stati, senza il requisito della condizionalità e naturalmente senza l’intervento di alcuna Troika di controllo". Secondo il presidente di Forza Italia, "se faremo tutto questo, come dopo la guerra gli italiani seppero dare vita al miracolo economico, anche questa volta ce la potremo fare e dai sacrifici di oggi potremo passare addirittura ad un maggiore benessere".(Rin)