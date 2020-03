Coronavirus: in consegna 12mila mascherine alla Asl di Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in consegna 12mila mascherine alla Asl di Latina. Lo ha annunciato Alessio D'Amato, assessore alla Sanità del Lazio, in un post su Salute Lazio, il portale Facebook dell'assessorato. "È stato dato mandato al direttore generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del comune di Fondi", ha aggiunto D'Amato. (Rer)