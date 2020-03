Coronavirus: Croazia, sono 113 le persone infette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi positivi al coronavirus in Croazia sono attualmente in tutto 113, otto in più rispetto alla giornata di ieri. Lo ha comunicato oggi il ministro della Sanità di Zagabria Vili Beros nel corso di una conferenza stampa. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", una persona è attualmente intubata, mentre un anziano è morto nell'Istria tre giorni fa in circostanze che, seppur non ancora confermate, lo renderebbero la prima vittima del virus nel paese balcanico. Un'altra persona si trova attualmente in terapia intensiva. (Zac)