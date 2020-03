Hong Kong: ad Lam, governo monitorerà attentamente arrivi dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato che il governo farà del suo meglio per prendere accordi di quarantena obbligatori sugli arrivi dall'estero per impedire la diffusione della Covid-19 nella comunità. Lam ha visitato l'aeroporto internazionale di Hong Kong nel pomeriggio di ieri ed è stata informata del flusso di lavoro per l'implementazione della quarantena obbligatoria per le persone che arrivano in città, compresi i controlli della temperatura corporea, l'emissione dell'ordine di quarantena, la consegna delle linee guida e l'aiuto agli arrivi per indossare cinturini di posizionamento. Ad alcuni arrivi, verranno fornite coppe di raccolta della saliva per campioni per effettuare i test. "Alla luce del numero di casi confermati negli ultimi giorni, la minaccia di trasmissione del virus a Hong Kong dall'estero è stata enorme", ha detto Lam, facendo appello a tutte le persone in quarantena di rispettare rigorosamente i requisiti dell'ordinanza e non uscire per 14 giorni dal loro arrivo. "Finché resteremo uniti, Hong Kong vincerà sicuramente la battaglia contro l'epidemia", ha detto Lam. (segue) (Cip)