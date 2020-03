Hong Kong: ad Lam, governo monitorerà attentamente arrivi dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già ieri, il segretario alla Salute dell'amministrazione regionale, Sophia Chan, aveva annunciato che in attesa di un afflusso di viaggiatori dall'estero nei prossimi giorni, il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong rafforzerà le misure di quarantena di ingresso all'aeroporto internazionale di Hong Kong per prevenire i casi importati di Covid-19. Fra le ulteriori misure, l'obbligo per tutti i viaggiatori in entrata che si sottoporranno a quarantena obbligatoria di indossare cinturini di posizionamento, e una ulteriore estensione dei test ad alcuni viaggiatori in entrata. "Con decine di migliaia di persone che dovrebbero tornare dall'estero ad Hong Kong nelle prossime una o due settimane, il governo sta anche prendendo in considerazione misure per aiutare a gestire la quarantena per un gran numero di viaggiatori, compresa la creazione di stazioni di triage in un ospedale e all'AsiaWorld-Expo vicino all'aeroporto", ha spiegato Chan. Di recente Hong Kong ha visto un numero notevolmente crescente di casi importati di Covid-19, ha osservato il funzionario, aggiungendo che il focus del lavoro di prevenzione e controllo delle epidemie del governo si è spostato per impedire l'importazione del virus dall'estero e per fermare la diffusione di casi importati. (Cip)