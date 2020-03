Coronavirus: confermato primo caso in Niger

- Le autorità del Niger hanno confermato il primo caso di coronavirus nel paese. Si tratta, come dichiarato dal ministro della Sanità, Illiassou Mainassara, nel corso di una conferenza stampa, di un uomo proveniente dal Togo e transitato attraverso il Ghana, la Costa d'Avorio e il Burkina Faso. Le condizioni del paziente sono al momento "stabili" e "tutte le misure sono prese per contenere la pandemia", ha affermato il ministro. Come misura di prevenzione contro la diffusione del virus nel paese, nei giorni scorsi il governo di Niamey ha annunciato la chiusura delle scuole, dei suoi confini terrestri con i paesi vicini e degli aeroporti di Niamey e Zinder. (Res)