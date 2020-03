Romania: presidente Iohannis, cittadini all'estero non tornino in patria per la Pasqua

Bucarest, 20 mar 09:38 - (Agenzia Nova) - Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha chiesto espressamente ai cittadini romeni residenti all'estero di non rientrare in patria in vista delle festività della Pasqua: al loro arrivo nel paese, infatti, sarebbero sottoposti a misure di quarantena o isolamento a causa dell'emergenza del coronavirus. Il capo dello Stato ha lancio questo messaggio durante una videoconferenza con i prefetti e governatori regionali, invitandoli a diffondere questo messaggio sui territori. “In Europa praticamente non si può circolare”, ha detto Iohannis. “Seppure i cittadini romeni all’estero ci siano molto cari, vorremmo vederli e trascorrere del tempo con loro, quest’anno, per queste festività, non sarà possibile”, ha detto il presidente, secondo cui si tratta di una situazione “triste” ma che è giusto “non creare false aspettative”. La Pasqua cattolica quest’anno sarà celebrata il 12 aprile, mentre quella ortodossa il 19 aprile.

