Vietnam: coronavirus, sospesa esenzione visiti per Giappone, Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha deciso di sospendere il regime di esenzione dai visti per i cittadini di Russia, Bielorussia e Giappone a partire da domenica, 21 marzo, nell’ambito delle misure tese a contenere la propagazione del nuovo coronavirus nel paese. Il Vietnam aveva già sospeso le esenzioni dai visti per i cittadini di nove paesi europei e della Corea del Sud. I visitatori in arrivo da Stati Uniti, Europa e Asean verranno immediatamente trasferiti presso strutture militari adibite alla quarantena per un periodo di 14 giorni. Il ministero della Salute vietnamita ha confermato nove nuovi contagi nella giornata di oggi, che portano il bilancio complessivo dei casi di infezione a 85. (segue) (Fim)