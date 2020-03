Asia: borse in rialzo sull’ondata di Wall Street

- Le principali borse asiatiche hanno registrato rialzi nella giornata di oggi, 20 marzo, sull’ondata di Wall Street, ottimista in merito alla capacità di governi e banche centrali di tutelare l’economia globale dal rischio di una recessione per effetto della pandemia di coronavirus. Gli indici di riferimento a Shanghai, Hong Kong, in Australia e nelle principali piazze del Sud-est asiatico hanno registrato rialzi, mentre la borsa di Tokyo oggi era chiusa per il giorno di festività nazionale in concomitanza con l’equinozio primaverile. Il petrolio ha registrato un altro rialzo, dopo l’incremento record del 23 per cento registrato ieri. Gli investitori hanno accolto positivamente le nuove misure emergenziali adottate dalla Federal Reseve e dai governi per sostenere i mercati dei crediti e l’economia. Wall Street ha chiuso ieri in rialzo dello 0,5 per cento, una variazione positiva ma modesta rispetto alle violente oscillazioni dei giorni precedenti. (Git)