Cina: coronavirus, governo appronta ulteriori misure di controllo transfrontaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno richiesto ulteriori misure mirate per frenare la trasmissione transfrontaliera della Covid-19 e promuovere la ripresa del lavoro in modo ordinato. È quanto emerso da un incontro avvenuto ieri e presieduto dal premier cinese Li Keqiang. Il governo ha richiesto continui sforzi per cure mediche, prevenzione e controllo su base comunitaria e attività di follow-up nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan, e azioni risolute per prevenire il rischio di rimbalzo dell'epidemia di virus in altre regioni. I casi importati di Covid-19 in Cina stanno aumentando, portando a una crescente pressione nel contenimento dell'epidemia. L'incontro ha inoltre richiesto un coordinamento e una cooperazione internazionali rafforzati per migliorare la prevenzione e il controllo dell'epidemia sui voli internazionali. (segue) (Cip)