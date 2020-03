Cina: coronavirus, governo appronta ulteriori misure di controllo transfrontaliero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale ha registrato 39 casi di nuova importazione di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il numero totale di casi importati a 228, secondo la Commissione sanitaria nazionale. Dei 39 casi, 14 sono stati segnalati nel Guangdong, otto a Shanghai, sei a Pechino, tre a Fujian e uno a Tientsin, Liaoning, Heilongjiang, Zhejiang, Shandong, Guangxi, Sichuan e Gansu, secondo la commissione. A Wuhan, città focolaio dell'epidemia, non sono state segnalate nuove infezioni o casi sospetti di coronavirus, che ha segnato zero segnalazioni per due giorni consecutivi. La Commissione sanitaria della provincia di Hubei, di cui Wuhan è capitale, ha dichiarato che i casi confermati totali di Covid-19 a Wuhan e in provincia nelle ultime 24 ore sono rimasti invariati, rispettivamente 50.005 e 67.800. (segue) (Cip)