Coronavirus: Russia, centro di ricerca Vektor avvia test per il vaccino

- Il centro di ricerca russo Vektor, che opera sotto l’egida dell'Autorità garante del consumatore e del benessere del cittadino (Rospotrebnadzor), ha iniziato a testare un vaccino contro il coronavirus. È quanto si apprende dal un comunicato di Rospotrebonadzor. I prototipi di vaccino saranno realizzati nel minor tempo possibile e potrebbero essere disponibili già nel quarto trimestre del 2020, riferisce l’autorità garante. I ricercatori di Vektor stanno lavorando su dei vettori virali ricombinanti di influenza, morbillo e stomatite vescicolare, già ampiamente utilizzati, e su alcune tecnologie di vaccini con antigeni sintetici, vaccini a Rna, peptidici e a subunità, stando a quanto a riferito. I ricercatori stanno conducendo sperimentazioni da alcuni giorni, necessariamente "in vivo" su diversi animali, compresi primati inferiori. In precedenza, è stata annunciata la decodificazione dell'intero genoma del Covid-19. I virologi russi hanno previsto che saranno necessari da sei mesi a tre anni per produrre un vaccino contro il coronavirus.(Rum)