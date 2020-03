Malesia: coronavirus, Esercito vigilerà su misure limitazione spostamenti (2)

- Il governo del primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin ha decretato questa settimana le più rigide restrizioni agli spostamenti sinora adottate da un paese del Sud-est asiatico in risposta all’emergenza globale del nuovo ceppo di coronavirus. Ai cittadini malesi non sarà consentito di lasciare il paese, che sarà anche chiuso agli ingressi di qualunque turista e visitatore dall’estero, secondo quanto annunciato dall’agenzia d’informazione statale “Bernama”. Le misure adottate dal governo malese, effettive a partire da domani, includono “una restrizione globale agli spostamenti e agli assembramenti pubblici”, incluso il blocco forzoso di tutte le attività religiose, sportive, sociali e culturali. I luoghi di culto e le attività commerciali verranno chiuse, con la sola eccezione di supermercati, negozi di alimentari e convenience store. Verranno sospese anche gran parte delle attività governative, ad eccezione di quelle connesse alla fornitura di servizi essenziali, come l’acqua e l’energia elettrica. L’annuncio segue la conferma, da parte delle autorità sanitarie malesi, di ben 125 nuovi casi di contagio nella sola giornata di ieri, 16 marzo; il giorno precedente i casi confermati erano stati 190. Gran parte dei contagi sono legati a un evento religioso che alla fine di febbraio ha riunito migliaia di persone nei pressi della capitale, Kuala Lumpur. (segue) (Fim)