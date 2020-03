Cina: coronavirus, alcuni voli internazionali dirottati da Pechino ad altre città

- Alcuni voli internazionali diretti a Pechino saranno deviati per la prima volta verso altre città cinesi a partire da oggi. 20 marzo. Secondo l'annuncio diffuso congiuntamente da cinque dipartimenti, tra cui l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese e il ministero degli Affari esteri, il volo Air China CA910 in programma oggi da Mosca e CA934 il 22 marzo da Parigi atterreranno invece a Tientsin. Il volo CA926 tra il 20-22 marzo da Tokyo e il volo HU7976 di Hainan Airlines tra il 21-22 marzo da Toronto, saranno dirottati rispettivamente verso Hohhot e Taiyuan. I passeggeri che effettuano i voli summenzionati saranno sottoposti a quarantena e a procedure di ingresso e sdoganamento negli aeroporti designati. Coloro che soddisferanno i requisiti di quarantena potranno poi procedere verso Pechino. La Cina adeguerà opportunamente le disposizioni sulla diversione per i voli internazionali diretti a Pechino e le relative misure in base agli sviluppi della nuova epidemia di coronavirus. (segue) (Cip)