Cina: coronavirus, alcuni voli internazionali dirottati da Pechino ad altre città (3)

- I partecipanti hanno richiesto ulteriori misure restrittive negli aeroporti, incluse ispezioni sanitarie in aree designate per ridurre al minimo il rischio di infezioni incrociate. E' stato inoltre richiesto il trasferimento tempestivo, il trattamento e le misure di quarantena per pazienti confermati o sospetti e relativi contatti stretti, aggiungendo che le persone che segnalano informazioni false o nascondono l'infezione saranno investigate in conformità con la legge. L'incontro ha inoltre richiesto la sospensione del trasporto terrestre di passeggeri dall'estero e il miglioramento della gestione del trasporto passeggeri per vie navigabili dall'estero. L'incontro ha inoltre rimarcato che le aree a rischio maggiore di casi importati dovrebbero rafforzare la preparazione per il trattamento, compresa la fornitura di medicinali e materiali protettivi, nominare ospedali designati e reparti di isolamento. Si è richiesto inoltre l'emissione di avvertimenti sulla mobilità del personale transfrontaliero e la sospensione dei tour in entrata e in uscita. (Cip)