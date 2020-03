Cina: coronavirus, a Pechino 149 siti di osservazione per arrivi dall'estero

- Pechino ha istituito 149 siti di osservazione medica per le persone in arrivo in città da oltreoceano, che verranno sottoposte a un isolamento di 14 giorni a causa dell'aumento dei casi di Covid-19 importati in Cina. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, ai passeggeri in arrivo verrà offerta una camera singola nella quale verranno consumati anche i pasti. Ogni sito di osservazione fornirà guide per la prevenzione delle epidemie e il personale effettuerà regolarmente la misurazione della temperatura corporea ogni giorno, oltre a offrire consulenza sanitaria e psicologica. Traduttori sono disponibili in loco per gli stranieri. (segue) (Cip)