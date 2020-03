Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 20 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2052m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone tende parzialmente a indebolirsi favorendo l'ingresso di correnti un po' più umide. Giornata caratterizzata da maggior nuvolosità irregolare con la possibilità di qualche locale fenomeno più che altro su Alpi, Appennino e pontente ligure. Temperature stabili o in lieve diminuzione, gradevoli. (Rpi)