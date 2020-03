Serbia: coronavirus, in vigore la chiusura dei confini in entrata

- E' entrata in vigore questa mattina alle ore 8 la chiusura dei confini della Serbia in entrata. La misura restrittiva è stata annunciata ieri dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, durante una conferenza stampa tenutasi a Belgrado. La misura contro la diffusione del coronavirus era stata già ipotizzata nei giorni precedenti dalla premier Ana Brnabic a causa dell'arrivo, negli ultimi giorni, di oltre 71 mila cittadini serbi provenienti dall'estero, in particolare Italia, Francia e Germania. Sempre nella giornata odierna, a partire dalle 12, saranno inoltre interrotti i servizi dei trasporti pubblici interurbani. (Seb)