India: stupro di gruppo di Nuova Delhi, impiccati i quattro condannati

- I quattro condannati a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto a Nuova Delhi nel dicembre del 2012, sono stati impiccati questa mattina nel carcere Tihar della capitale. Dopo la dichiarazione di morte i cadaveri di Mukesh Singh (32 anni), Akshay Thakur (31), Vinay Sharma (26) e Pawan Gupta (25) sono stati trasferiti all’ospedale Deen Dayal Upadhyay (Ddu) per le procedure post mortem. Al di fuori del penitenziario, dove si era radunata una folla in attesa dell’esecuzione, sono state schierate centinaia di agenti di polizia. Dal 7 gennaio sono stati emessi quattro mandati di esecuzione, tre dei quali sospesi da una serie di azioni legali. L’ultima istanza di sospensione è stata respinta a mezzanotte passata dall’Alta corte di Delhi, che ha ritenuto la richiesta infondata. (segue) (Inn)