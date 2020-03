Coronavirus: Corea del Sud, 87 nuovi casi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato 87 nuovi casi di contagio causati dal nuovo ceppo di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 8.652, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Il dato segue il picco di oltre 150 contagiati del giorno precedente, un nuovo aumento dei casi di infezione, dopo cinque giorni di bilanci giornalieri a due sole cifre. Un nuovo focolaio di infezione è emerso a Daegu, presso usa casa di cura dove sono stati confermati 109 dei 152 nuovi casi di contagio. Il virus prosegue la sua lenta propagazione nel paese, ma nuovi focolai continuano ad emergere sul territorio nazionale. A Seul, in particolare, una chiesa protestante è stata individuata come nuovo focolaio del virus, dopo che 40 fedeli sono risultati positivi alla Covid-19. Nuovi casi sono stati confermati nelle province di Gyeonggi, Ulan, Chungcheong settentrionale e Jeolla Settentrionale. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 92 persone. Il governo sudcoreano ha decretato misure di quarantena speciali per tutti gli individui in arrivo dall’estero a partire da oggi. (segue) (Git)