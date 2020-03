Coronavirus: Indonesia, preoccupazione per balzo dei contagi

- Il numero dei casi confermati di coronavirus in Indonesia è aumentato da 134 a 227 tra il 17 e il 18 marzo scorso, e nell’arco delle medesime 24 ore le vittime del virus sono passate da cinque a 19, secondo i dati forniti dal ministero della Salute di quel paese. L’Indonesia vanta una popolazione più giovane rispetto alla quasi totalità dei paesi industrializzati, con un’età media di circa 30 anni contro i 46 dell’Italia. Il paese sconta però una elevata incidenza di malattie non trasmissibili, come diabete e patologie cardiovascolari. (segue) (Fim)