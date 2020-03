Indonesia: rupia ai minimi sul dollaro da giugno 1998

- La rupia indonesiana è scivolata a 15.900 sul dollaro Usa oggi, 20 marzo, toccando i minimi da giugno 1998 a seguito della decisione di Bank Indonesia di operare il secondo taglio dei tassi di riferimento dall’inizio del 2020. La banca centrale indonesiana ha annunciato il 19 marzo un taglio di 25 punti base del tasso reverse repo a sette giorni, portandolo al 4,5 per cento, per aiutare l’economia nazionale a fronteggiare le ricadute della pandemia di coronavirus e mantenere la stabilità del mercato finanziario, teatro di un massiccio deflusso di capitali. L’operazione della banca centrale ha finito però per alimentare le spinte ribassiste sulla rupia; il tasso di interesse delle obbligazioni sovrane indonesiane a 10 anni è aumentato all’8,061 per cento, il valore più elevato da maggio 2019. (segue) (Fim)