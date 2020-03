Indonesia: rupia ai minimi sul dollaro da giugno 1998 (2)

- Bank Indonesia, la banca di emissione dell’Indonesia, ha annunciato il 20 febbraio un primo taglio del tasso di riferimento, nel tentativo di mitigare l’impatto economico dell’epidemia di coronavirus originata in Cina. Il consiglio dei governatori della banca ha deciso, al termine di un meeting politico di due giorni, di abbassare il tasso di riferimento di 25 punti base, al 4,75 per cento, dopo averlo mantenuto invariato il mese scorso. “La politica monetaria resta accomodante e coerente con le proiezioni relative al tasso di inflazione. (Il taglio del tasso chiave) E’ una misura preventiva tesa a mantenere la traiettoria di crescita dell’economia domestica, in un contesto di stagnazione nella ripresa economica globale a causa del coronavirus”, ha spiegato il governatore della banca centrale, Perry Warjiyo. La banca ha anche abbassato il tasso sui depositi al 4 per cento. Il ministro delle Finanze indonesiano, Sri Mulyani, ha dichiarato mercoledì che una riduzione del tasso di crescita economica cinese nell’ordine di un punto percentuale, come previsto da diversi economisti, si rifletterebbe in una decelerazione dell’economia indonesiana compresa tra lo 0,3 e lo 0,6 per cento. (segue) (Fim)