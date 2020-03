Indonesia: rupia ai minimi sul dollaro da giugno 1998 (3)

- L’economia regionale del Sud-est asiatico crescerà del 4,2 per cento nel 2020, in calo rispetto alle precedenti previsioni a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus, particolarmente gravi per settori come il turismo, per i consumi delle famiglie e per la tenuta delle catene di approvvigionamento. La previsione, rivista al ribasso di tre decimi di punto percentuale, è contenuta nell’ultima edizione del rapporto “Economic Update: South-East Asia” pubblicato dall’Institute of Charteres Accountnts in England and Whales (Istituto dei revisori dei conti di Inghilterra e Galles, Icaew). L’organizzazione prevede un rimbalzo della crescita regionale al 5 per cento nel 2021, grazie all’apporto delle macropolitiche accomondanti e degli stimoli fiscali adottati dai governi e della banche centrali. (segue) (Fim)