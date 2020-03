Indonesia: rupia ai minimi sul dollaro da giugno 1998 (4)

- L’Icaew prevede per quest’anno un significativo allargamento dei danni economici causati dalla Covid-19 alla Cina, tramite una brusca contrazione dei flussi turistici e della spesa delle famiglie, e danni di entità variabile alle catene di fornitura. La Thailandia rischia di essere l’economia del Sud-est asiatico maggiormente colpita dalla crisi, mentre le economie di Vietnam e Singapore saranno particolarmente esposte alle ricadute sul fronte dell’offerta e alle restrizioni agli spostamenti. Myanmar subisce già gli effetti della crisi sanitaria globale sul commercio transfrontaliero con la Cina. L’Icaew prevede invece che l’Indonesia subirà un impatto economico limitato, data la sua minor dipendenza dalle esportazioni e dal turismo. L’Istituto ritiene che il Sud-est asiatico sarà in grado di superare rapidamente i danni economici causati dalla pandemia, anche per effetto di stimoli proattivi alla spesa fiscale e a misure di sostegno alla domanda interna. (segue) (Fim)