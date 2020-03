Indonesia: rupia ai minimi sul dollaro da giugno 1998 (5)

- Il ministro delle Finanze dell’Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ha annunciato che il governo semplificherà le regole per l’importazione di beni strumentali, per aiutare l’economia a far fronte al rallentamento del commercio globale causato dall’epidemia di cornavirus. “Le scorte di materiali grezzi per l’industria manifatturiera si stanno assottigliando, e il presidente (Joko Widodo) ha chiesto di agevolarne l’importazione”, ha dichiarato Indrawati. Il ministro ha aggiunto che il regolatore finanziario, la banca centrale e il governo sono pronti a intervenire “per far sì che i mercati reagiscano in maniera più razionale” all’emergenza sanitaria internazionale. (segue) (Fim)