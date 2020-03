Coronavirus: Thailandia, 322 contagi, scenario peggiore ipotizza 540 vittime in un anno

- Le autorità sanitarie della Thailandia hanno confermato oggi 50 nuovi casi di infezione da coronavirus nel paese, che portano il bilancio complessivo a 322. La maggior parte dei casi di infezione è concentrata nella capitale Bangkok. 41 contagi sono stati ricondotti a casi di infezione precedentemente individuati, mentre altri 9 riguardano soggetti rientrati dall’estero o entrati in contatto con cittadini stranieri, secondo quanto riferito da Suwannachai Wattanayingcharoenchai, direttore generale del dipartimento per il controllo delle malattie. Al momento si conta n Thailandia una sola vittima accertata del coronavirus. La Thoracic Society of Thailand prevede che nel peggiore dei casi il nuovo coronavirus causerà 200mila contagi in Thailandia, e circa 540 vittime nell’arco di un anno, tra il prossimo mese e marzo 2021. (segue) (Fim)