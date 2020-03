Imprese: Tesla pronta a costruire ventilatori per polmoni

- Come è successo in passato durante le guerre mondiali, le fabbriche automobilistiche Usa si preparano a convertire la loro produzione: questa volta per fare fronte alla diffusione del coronavirus, alcune case automobilistiche statunitensi stanno cercando di creare ventilatori e altre attrezzature mediche per aiutare a combattere la pandemia. Dopo la proposta di Gm, Elon Musk, amministratore di Tesla, ha detto che la società di auto elettriche è pronta a riconvertire la produzione e iniziare a costruire ventilatori polmonari. La carenza di ventilatori è diventata una preoccupazione crescente in quanto il numero di infezioni segnalate è in costante aumento negli Stati Uniti. Nei casi più gravi, i pazienti con coronavirus perdono la capacità di respirare da soli e richiedono un ventilatore, che pompa l'aria all'interno e all'esterno dei polmoni.(Nys)