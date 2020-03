Imprese: Tesla annuncia la chiusura del suo impianto della Bay Area

- Tesla ha annunciato di voler sospendere temporaneamente la produzione nella sua fabbrica di Fremont, in California, alla fine della giornata. Lo azioni di Tesla sono sceso di circa il 5 per cento dopo l’annuncio della notizia. Tesla ha affermato che le operazioni di base presso lo stabilimento continueranno "a supportare le nostre operazioni relative ai veicoli e ai servizi energetici e le infrastrutture di ricarica, come indicato dalle autorità locali, statali e federali". Inoltre, la società sospenderà temporaneamente la produzione presso il suo stabilimento di New York, oltre a quelli per parti e forniture che ritiene siano "necessari per l'assistenza". Le operazioni in altre strutture continueranno, ha dichiarato la società in un comunicato stampa. La notizia arriva dopo la decisione di General Motors, Ford e Fca di chiudere le loro aziende in Usa.(Nys)