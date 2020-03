Coronavirus: la Fed annuncia aiuti per 60 miliardi di dollari in favore del Brasile

- La Federal Reserve (Fed) statunitense ha annunciato aiuti economici in favore di nove paesi in via di sviluppo, tra i quali Brasile Australia, Brasile, Corea del Sud, Messico, Singapore, Svezia Danimarca, Norvegia e Nuova Zelanda, per garantire alle banche centrali di questi stati una sufficiente liquidità in dollari per cercare di alleviare le difficoltà causate dalla diffusione del coronavirus. La Fed emetterà degli La Fed ha dichiarato che emetterà in favore di questi paesi swap di valuta per un totale di 450 miliardi di dollari (60 miliardi ciascuno per Australia, Brasile, Corea, Messico, Singapore e Svezia, 30 ciascuno per gli altri). La banca centrale americana in prativa scambierà i propri dollari con le valute correnti dei paesi in questione, accettandole come garanzia. (segue) (Brb)